Yaz mevsiminin en sıcak günlerinde serinlemek için kullanılan klimalar, yanlış kullanıldığında sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Klima çarpmasından korunmanın yollarını öğrenmek için haberimizi okuyun...

Yaz aylarında aşırı sıcaklardan korunmak için klimalar, hayat kurtarıcı olabiliyor. Ancak, klimaların yanlış kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, klima çarpması adı verilen bu durumun önlenmesi için önemli uyarılarda bulunuyor.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Ahmet Yıldız, klima çarpmasının özellikle çocuklar ve yaşlılar için daha tehlikeli olabileceğini belirtiyor. Yıldız, “Vücut direnci düşük olan kişilerde, ani sıcaklık değişimleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Klima kullanımında dikkatli olunmalı ve ani ısı değişimlerinden kaçınılmalıdır” diyor.

Klima çarpması nedir?

Klima çarpması, vücudun ani sıcaklık değişimlerine maruz kalması sonucu oluşan rahatsızlıklardır. Genellikle klimalı ortamlardan aniden sıcak dış ortamlara çıkıldığında ya da tam tersi durumda ortaya çıkar. Belirtileri arasında baş ağrısı, kas ağrıları, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve genel yorgunluk hissi bulunur. Klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenler şöyle:

Sıcaklık ayarları: Klimalar, iç ortam sıcaklığını dış ortam sıcaklığına göre çok fazla düşürmemeli. İdeal iç ortam sıcaklığı, dış ortam sıcaklığının 5-7 derece altında olmalı.

Hava akışının doğru yönlendirilmesi: Klima hava akışının doğrudan vücudunuza gelmemesine dikkat edin. Hava akışının tavana ya da duvarlara yönlendirilmesi daha sağlıklı olacak.

Düzenli bakım ve temizlik: Klimaların düzenli olarak bakımının yapılması ve filtrelerinin temizlenmesi, bakteri ve virüslerin yayılmasını önler.

Ani geçişlerden kaçının: Klimalı ortamdan sıcak ortama ani geçişlerden kaçının. Ortam değişikliği yaparken vücudunuzun ısısının dengelenmesi için birkaç dakika bekleyin.

Yaz aylarında sağlıklı bir şekilde serinlemek için klimaların doğru kullanımı büyük önem taşıyor. Klima çarpmasını önlemek için belirtilen noktalara dikkat etmek ve uzmanların önerilerini takip etmek gerekiyor.