Son zamanlarda hava sıcaklığının artışı ile insanlar üzerinde sağlık problemleri git gide artıyor. Bu tür sıcak havalarda ne yapılmalı ve sağlık sıkıntıları nelerdir

Aşırı sıcakların insan üzerindeki bağzı etkiler



Sıcak havalarda oluşan bağzı sağlık problemleri sırayla şunlardır:

1. Güneş veya Sıcak Çarpması: Vücut ısısının kontrol edilememesi sonucu ortaya çıkan bir durum. Bilinci kapalıysa hemen sağlık kuruluşuna gidilmeli.

2. Sıcak Bitkinliği ve Krampları: Uzun süre sıcakta kalanlarda sıkça görülüyor. İlk yardım ve sıvı alımı önemli.

3. Güneş Yanıkları ve İsilik: Uzun süre güneşe maruz kalmak ciltte yanıklara ve tahrişe neden olabilir. Cilt için koruyucu önlemler alınmalı.

4. Geç Dönem Etkileri: Güneşin uzun süreli etkileri arasında ciltte erken yaşlanma ve kanser riski yer alır.

Sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenler

Sıcak havalarda vücut, fonksiyonlarını düzenleyebilmek için çevreyle etkileşir. Ancak aşırı sıcaklar sağlık için risk oluşturabilir. İşte sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenler:

Sıvı Tüketimi: Günlük sıvı tüketimi 1,5 - 2 litre olmalı, sıcaklık arttıkça sıvı alımı artırılmalıdır. Su tercih edilmelidir. Beslenme: Meyve ve sebzeler ağırlıklı bir beslenme programı uygulanmalı, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Kıyafet Seçimi: İnce ve açık renkli giysiler tercih edilmeli, sentetik kıyafetlerden kaçınılmalıdır. Pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Güneş Işınları: Günün sıcak saatlerinde dışarı çıkılmamalı, serin ve gölge ortamlar tercih edilmelidir. Klima Kullanımı: Klimaların temiz tutulması ve doğru kullanılması önemlidir. Hava akımı, direkt üzerimize gelmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Risk Grupları: Çocuklar, yaşlılar, hamileler, kronik hastalığı olanlar ve ilaç kullananlar daha fazla dikkat etmelidir.