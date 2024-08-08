Bu naneli limonata tarifi, sıcak günlerde serinlemenin ve ferahlamanın mükemmel bir yoludur. Doğal ve taze malzemelerle hazırlanan bu içecek, hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek sunar.

Malzemeler:

4 adet limon

1 su bardağı taze nane yaprağı

1 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı olarak bal da kullanabilirsiniz)

4 su bardağı su

Buz küpleri

Limon dilimleri ve nane yaprakları (süsleme için)

Hazırlık:

Limonları Sıkın: Limonları iyice yıkayıp, ortadan ikiye kesin ve bir limon sıkacağı yardımıyla suyunu sıkın. Limon suyunu bir karıştırma kabına aktarın. Şeker veya Bal Ekleyin: Limon suyuna toz şekeri ekleyin. Şekerin tamamen erimesi için iyice karıştırın. Şeker yerine bal da kullanabilirsiniz; bu durumda balı limon suyuyla karıştırın. Nane Yapraklarını Hazırlayın: Taze nane yapraklarını yıkayın ve bir havan veya kaşık yardımıyla biraz ezerek özlerini açığa çıkarın. Naneleri limon suyu karışımına ekleyin. Su Ekleyin: Limon ve nane karışımına 4 su bardağı suyu ekleyin. Karışımı iyice karıştırın. Soğutma: Hazırladığınız limonatayı buzdolabında en az 1 saat soğutun. Bu süre zarfında lezzetlerin birbirine geçmesini sağlar. Servis: Soğutulmuş limonatayı bardaklara dökün. Üzerine buz küpleri ekleyin ve limon dilimleri ile taze nane yaprakları ile süsleyin.

Not: Limonatayı daha tatlı veya daha ekşi yapmak isterseniz, şeker miktarını veya limon miktarını kişisel zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Bu naneli limonata tarifi, evde kolayca hazırlayabileceğiniz ferahlatıcı bir içecek sunar. Yaz günlerinde serinlemek ve misafirlerinizi etkilemek için mükemmel bir seçenektir. Afiyet olsun!