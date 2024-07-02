Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, yaz aylarının gelmesiyle artan sıcaklıkların bedenimizden çok psikolojimizi de etkilediğini belirtti. Aşırı sıcakların sinirlilik, uykusuzluk, konsantrasyon güçlüğü ve motivasyon eksikliği gibi olumsuz etkilere neden olabileceğini vurgulayan Üçyıldız, sosyal izolasyon riskinin artabileceğini ve bunun depresyon ve anksiyete riskini artırabileceğini ifade etti.

Uyku düzeninin bozulması

Sıcak havalarda vücut ısısının artmasıyla birlikte sinirlilik ve gerginlik gibi duygusal tepkilerin de artabileceğini belirten Üçyıldız, sıvı kaybının dehidrasyon ve buna bağlı semptomlara yol açabileceğini söyledi. Ayrıca, sıcak bir ortamda uyku düzeninin bozulmasının da ruh halini olumsuz etkileyebileceğini ekledi.

Psikolojik etkileri

Sıcak havaların serotonin ve dopamin gibi ruh halini etkileyen hormonların dengesini bozabileceğini belirten Üçyıldız, bu durumun depresyon, anksiyete ve motivasyon eksikliği gibi semptomlara yol açabileceğini sözlerine ekledi.

Uzman psikolog, sıcak havalarda psikolojiyi korumak için bol sıvı tüketimi, hafif ve bol giysiler giymek, serin ortamlarda bulunmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve yeterli uyku uyumak gibi önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Açık hava etkinliklerinin serin zaman dilimlerine denk getirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Son olarak Üçyıldız, sıcak havalardan olumsuz etkilendiğinizi düşünüyorsanız bir uzmana danışmanız gerektiğini tavsiye etti.