Hava sıcaklıklarının arttığı son günlerde uyarılarda bulunan uzmanlar, sıcak çarpmasının sağlıklı kişilerde de beyin kanaması, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabileceğini aktardı.

Yaz havalarının getirdiği sıcak havalar nedeniyle sıcak çarpması konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, aşırı sıcaklarda vücutta sıvı kaybı arttığı ve elektrolit dengesi bozulduğu için su tüketiminin artırılması gerektiğini söylüyor.

Uzmanlara göre sağlıklı kişileri de etkileyen sıcak çarpması, beyin kanaması, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabiliyor.

Alınabilecek önlemler

Aşırı sıcaklar, hipertansiyon, diyabet ve kalp hastaları içinse daha büyük risk oluşturuyor. Uzmanlar sıcak havadan daha az etkilenmek için şunları öneriyor:

- 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamak, çıkanların ise gölgede kalmaya özen göstermeleri gerekir.

- Şapka takmak, el, yüz, ense ve kolları su ile serinletmek gerekir.

- Eve gidince vücut ısısını dengelemek için ılık bir duş faydalı olacaktır.

- Aşırı sıcaklarda vücutta sıvı kaybı arttığı ve elektrolit dengesi bozulduğu için su tüketimi artırılmalıdır.

- Sıvı kısıtlaması gerektiren bir hastalık yok ise günde iki buçuk litre su tüketmek gerekir.