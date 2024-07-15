Tunceli'de Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla bir bozayı, ormandan Munzur Nehri'ne girerek serinledi.

Tunceli'de sıcak hava dalgası etkisini gösterirken, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda doğal yaşamın bir parçası olan bir bozayı, serinlemek için Munzur Nehri'ne girdi. Ömer Tanış adlı bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, bozayının nehrin sularında serinlerkenki anları net bir şekilde görülüyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin biyolojik çeşitliliği ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, tilki gibi birçok vahşi hayvanın yanı sıra, kuşlar, yırtıcılar, balıklar, sürüngenler ve kemirgenler de bu bölgede yaşadığı bilinmektedir. Özellikle sıcak yaz günlerinde hayvanların su kaynaklarına yaklaşarak serinlemeleri, doğal yaşamın bir parçası olarak sıkça gözlenebiliyor.

Fit ve sevimli ayı nehir başı görüntüsü ile dikkat çekti... :)