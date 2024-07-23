Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen ilginç olayda, bir horozun BİM markete girmeye çalışırken yaşadığı sinirli anlar kameralara yansıdı. Yeniköy Mahallesi'nde gerçekleşen bu olay, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Horozun sinirli anları vatandaşlar tarafından kayda alındı

Olay, Karacabey ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir horoz BİM markete girmeye çalıştı ancak içeri girmeyi başaramadı. Duruma sinirlenen horoz, marketin camlarına saldırarak öfkesini dışa vurdu. Bu ilginç anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Vatandaşlar horozun davranışına şaştı kaldı

Olay anında marketin önünde bulunan vatandaşlar, horozun bu beklenmedik davranışına şaşkınlıkla baktılar. Bir vatandaş, "Horozun bu kadar sinirli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Gerçekten ilginç bir durumdu." dedi. Görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede binlerce kez izlendi.

Sosyal medyada gündem oldu

Horozun markete girmeye çalışırken yaşadığı sinirli anlar, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, bu ilginç olayı esprili yorumlarla paylaştılar. Bir kullanıcı, "Horoz bile alışveriş yapmaya çalışıyor, bu işte bir iş var!" yorumunu yaptı. Olay, günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Market yetkilileri horozun sağ salim uzaklaştırıldığını belirtti

BİM market yetkilileri, olayın ardından herhangi bir zararın oluşmadığını ve horozun sağ salim uzaklaştırıldığını belirttiler. Market yetkilisi, "Horozun marketimize ilgisi bizi şaşırttı. Neyse ki camlarda ciddi bir hasar oluşmadı ve horoz da zarar görmedi." dedi.