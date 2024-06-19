Birçok bölgede nemle birlikte gölgede bile 40 dereceyi hissedeceğiz.
İşte bölgelere göre beklenen hava durumu
Marmara
- İstanbul: Güneşli, 31°C, Poyraz sert. Hava çok nemli.
- Ankara: Açık, 33°C.
- Bursa: 35°C.
- İzmir: Gölgede 38°C, sert esen rüzgar serinlik sağlıyor.
- Antalya: 34°C, nem 40°C hissediliyor.
- Edirne: 35°C.
- Kocaeli: 32°C.
- Balıkesir: 33°C.
İç Anadolu
- Eskişehir: 33°C.
- Kayseri: 35°C.
- Konya: 34°C.
- Perşembeden itibaren rüzgarlar sert esse bile hava daha sıcak olacak.
Akdeniz
- Hava çok nemli, sıcak çarpması tehlikesi yüksek.
- Adana: 39°C.
- Hatay: 38°C.
- Kahramanmaraş: 42°C.
- Isparta: 37°C.
- Mersin: 39°C (hissedilen).
Karadeniz
- Trabzon ve Artvin kesiminde kısa süreli yağış ihtimali var.
- Bölgede rüzgarlar çok sert.
- Sahillerde 30°C olan sıcaklık nemli hava nedeniyle daha yüksek hissediliyor.
Doğu Anadolu
- Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kısa süreli yağış bekleniyor.
- Erzurum: 31°C.
- Malatya: Açık, 39°C.
Güneydoğu
- Sıcaklık biraz daha artıyor.
- Diyarbakır: 42°C.
- Gaziantep: 41°C.
- Şanlıurfa: 43°C.
Bu hava dalgasının perşembe gününden itibaren daha da yoğunlaşması ve bazı bölgelerde 43°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor.
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Editör: Simge Akbulut