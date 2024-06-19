Birçok bölgede nemle birlikte gölgede bile 40 dereceyi hissedeceğiz.

İşte bölgelere göre beklenen hava durumu

Marmara

  • İstanbul: Güneşli, 31°C, Poyraz sert. Hava çok nemli.
  • Ankara: Açık, 33°C.
  • Bursa: 35°C.
  • İzmir: Gölgede 38°C, sert esen rüzgar serinlik sağlıyor.
  • Antalya: 34°C, nem 40°C hissediliyor.
  • Edirne: 35°C.
  • Kocaeli: 32°C.
  • Balıkesir: 33°C.

İç Anadolu

  • Eskişehir: 33°C.
  • Kayseri: 35°C.
  • Konya: 34°C.
  • Perşembeden itibaren rüzgarlar sert esse bile hava daha sıcak olacak.

Akdeniz

Hafta boyunca kavurucu sıcaklar | 44 dereceyi bulacak! Hafta boyunca kavurucu sıcaklar | 44 dereceyi bulacak!
  • Hava çok nemli, sıcak çarpması tehlikesi yüksek.
  • Adana: 39°C.
  • Hatay: 38°C.
  • Kahramanmaraş: 42°C.
  • Isparta: 37°C.
  • Mersin: 39°C (hissedilen).

Karadeniz

  • Trabzon ve Artvin kesiminde kısa süreli yağış ihtimali var.
  • Bölgede rüzgarlar çok sert.
  • Sahillerde 30°C olan sıcaklık nemli hava nedeniyle daha yüksek hissediliyor.

Doğu Anadolu

  • Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kısa süreli yağış bekleniyor.
  • Erzurum: 31°C.
  • Malatya: Açık, 39°C.

Güneydoğu

  • Sıcaklık biraz daha artıyor.
  • Diyarbakır: 42°C.
  • Gaziantep: 41°C.
  • Şanlıurfa: 43°C.

Bu hava dalgasının perşembe gününden itibaren daha da yoğunlaşması ve bazı bölgelerde 43°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 

19 Haziran'da hava nasıl?

19 Haziran Ava Duurum

20 Haziran'da hava nasıl?

20 Haziran Hava Durumu

21 Haziran'da hava nasıl?

21 Haziran Hava Durumu

22 Haziran'da hava nasıl?

22 Haziran Hava Durum

23 Haziran'da hava nasıl?

23 Haziran Hava Durumu

Editör: Simge Akbulut