Birçok bölgede nemle birlikte gölgede bile 40 dereceyi hissedeceğiz.

İşte bölgelere göre beklenen hava durumu

Marmara

İstanbul: Güneşli, 31°C, Poyraz sert. Hava çok nemli.

Ankara: Açık, 33°C.

Bursa: 35°C.

İzmir: Gölgede 38°C, sert esen rüzgar serinlik sağlıyor.

Antalya: 34°C, nem 40°C hissediliyor.

Edirne: 35°C.

Kocaeli: 32°C.

Balıkesir: 33°C.

İç Anadolu

Eskişehir: 33°C.

Kayseri: 35°C.

Konya: 34°C.

Perşembeden itibaren rüzgarlar sert esse bile hava daha sıcak olacak.

Akdeniz

Hava çok nemli, sıcak çarpması tehlikesi yüksek.

Adana: 39°C.

Hatay: 38°C.

Kahramanmaraş: 42°C.

Isparta: 37°C.

Mersin: 39°C (hissedilen).

Karadeniz

Trabzon ve Artvin kesiminde kısa süreli yağış ihtimali var.

Bölgede rüzgarlar çok sert.

Sahillerde 30°C olan sıcaklık nemli hava nedeniyle daha yüksek hissediliyor.

Doğu Anadolu

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kısa süreli yağış bekleniyor.

Erzurum: 31°C.

Malatya: Açık, 39°C.

Güneydoğu

Sıcaklık biraz daha artıyor.

Diyarbakır: 42°C.

Gaziantep: 41°C.

Şanlıurfa: 43°C.

Bu hava dalgasının perşembe gününden itibaren daha da yoğunlaşması ve bazı bölgelerde 43°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor.

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