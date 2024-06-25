Sıcak havalarda bol sıvı tüketmek hem kaçınılmaz hem de oldukça keyifli bir ihtiyaç. İşlenmiş ürünlerden uzak durup, doğal tatlarla serinlemek isteyenler için evde kolayca hazırlayabileceğiniz 5 soğuk içecek önerisi:

Kırmızı erik kompostosu

Yaz boyunca farklı türlerini kolayca bulabileceğiniz bu lezzetli meyve, uygun şekilde işlendikten sonra eşsiz bir içeceğe dönüşebilir. Vişne, şeftali, üzüm ve kayısı gibi farklı yaz meyvelerinden de yapılabileceği gibi, tüm mevsim erişilebilen erik ile de harika sonuç verecektir.

Malzemeler:

1 kg kırmızı erik

Göz kararı şeker

2 parça karanfil

Yapılışı:

Erikleri iyice yıkayın. Bol suyla birlikte tencereye koyun. Şeker ve karanfili ekleyerek kaynatın. Meyveler yumuşadığında altını kapatın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra buzdolabında saklayın ve istediğiniz zaman tüketin.

Şeftalili limonata

Yazın en aromatik iki ürünü olan şeftali ve limonun birleşimi, ferahlatıcı bir içecek sunuyor.

Malzemeler:

1 limonun suyu

1 limonun kabuğu

1 bardak şeker

1 kilo şeftali

2 dal kekik

Yapılışı:

Limonun suyunu sıkın ve kabuklarını robottan geçirin. Bir miktar su ve şekerle birlikte kaynatın. Şeftalileri ayıklayıp blender’dan geçirin ve kaynayan karışıma ekleyin. Altını kapattıktan sonra kekik dallarını ekleyin. Soğuyunca buzdolabına kaldırın ve soğuk olarak servis edin.

Çilekli yoğurtlu milkshake

Çilek severler için harika bir seçenek olan bu milkshake, sıcak günlerde serinletici bir lezzet sunuyor.

Malzemeler:

Yarım su bardağı çilek

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı çiğ krema

3 yemek kaşığı tatlı yoğurt

Yapılışı:

Çilekleri blender’da iyice parçalayın. Üzerine süt, çiğ krema ve yoğurt ekleyerek karıştırmaya devam edin. Bardağa aldığınız karışıma bol buz ekleyin ve çilek dilimleri ile süsleyin.

Karpuzlu smoothie

Yazın vazgeçilmezi karpuz, bu tarifle bardakta serinletici bir içeceğe dönüşüyor.

Malzemeler:

2 dilim karpuz

8-10 parça buz

3 top vanilyalı dondurma

Yapılışı:

Karpuzun çekirdeklerini ayıklayın ve iri parçalar halinde doğrayın. Blender’a karpuz, buz ve vanilyalı dondurmayı ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız karışımı bardaklara doldurun ve soğuk olarak servis edin.

Dondurmalı soğuk kahve

Kahve severler için ideal olan bu tarif, yaz sıcağında serinletici bir alternatif sunuyor.

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı granül kahve

1.5 su bardağı soğuk süt

2 top vanilyalı dondurma

Yapılışı:

Granül kahveyi soğuk sütün içinde iyice eritin. Servis bardağına iki top vanilyalı dondurma koyun. Hazırladığınız kahveli karışımı dondurmaların üzerine ekleyin. Üzerini toz kakao ile süsleyerek servis edin.

Bu lezzetli ve serinletici içecek tarifleri ile yazın keyfini çıkarın!