Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmini raporuna göre sıcaklıklar, iç ve batı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Giresun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olacak.

Batı ve iç kesimlerde ise salı günü hava sıcaklıklarının 35 ile 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.