Sıcak havalarda, vücudu serin tutmanın ve sağlıklı kalmanın en iyi yolu, su, vitamin ve mineral açısından zengin meyve, sebze ve tam tahıllarla beslenmektir. İşte detaylar!

Beslenme uzmanları, yaz aylarında şu önerilere dikkat çekiyor:

Hafif ve Taze Yiyecekler Tercih Edin: Ağır ve yağlı yiyecekler yerine, hafif ve taze seçeneklere yönelin. Salatalar, meyve ve sebzeler, protein açısından zengin ancak hafif et yemekleri ideal bir tercih olabilir. Günay Başkan'dan ‘Özel’ davet

Sıvı Takviyesi Yapın: Vücut sıcak havalarda daha fazla su kaybeder. Bu nedenle günlük sıvı ihtiyacınızı karşılamak için düzenli olarak su içmek önemlidir. Egzersiz yapıyorsanız veya yoğun aktivitelerde bulunuyorsanız ekstra su tüketmeyi ihmal etmeyin.

Doğal İçecekler Tercih Edin: Su dışında doğal içecekler de sıvı ihtiyacınızı karşılamak için harika bir seçenektir. Limonata, ayran, taze meyve parçalarıyla zenginleştirilmiş su, şekersiz bitki çayları veya kompostolar doğal ve sağlıklı alternatiflerdir.

Besin Güvenliğine Dikkat Edin: Sıcak havalarda besinler daha çabuk bozulabilir. Bu nedenle taze ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yaparak besin güvenliğinizi sağlamak önemlidir. Mayonez ve krema gibi hızla bozulabilen ürünlerden kaçının.