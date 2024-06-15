Sıcaklık belirli bir seviyenin üzerine çıktığında işverenlerin çalışanlarına izin verme veya çalışma koşullarını hafifletme zorunluluğu getiriliyor.

İşte bu tür düzenlemeleri uygulayan bazı ülkeler!

Almanya

Almanya'da İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası (Arbeitsschutzgesetz) ve Çalışma Yerleri Düzenlemeleri (Arbeitsstättenverordnung) kapsamında aşırı sıcaklarda işverenlerin çalışanlarını koruma yükümlülüğü vardır. İş yerinde sıcaklık 26°C'nin üzerine çıktığında işverenlerin önlemler alması beklenir. Sıcaklık 35°C'nin üzerine çıkarsa, iş yerinin çalışmaya uygun olmadığı kabul edilir ve işverenler çalışanlarına izin vermek veya çalışma saatlerini değiştirmek zorunda kalabilir.

İspanya

İspanya'da iş sağlığı ve güvenliği yasaları, aşırı sıcaklıklarda çalışanların korunmasını sağlar. Özellikle dışarıda çalışanlar için sıcaklık belirli bir seviyeyi aştığında işverenlerin mola sürelerini artırması ve çalışma saatlerini ayarlaması gerekebilir. Sıcaklık 40°C'nin üzerine çıktığında işverenler çalışanlarına izin verebilir veya çalışma koşullarını hafifletebilir.

Fransa

Fransa'da iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri, aşırı sıcak hava koşullarında çalışanların korunmasını içerir. Hükümet, sıcaklık belirli bir seviyeyi aştığında uyarılar yapar ve işverenlerin çalışanlarına serinletici molalar vermesi ve çalışma saatlerini ayarlaması gerektiğini belirtir. Özellikle inşaat ve tarım gibi dışarıda çalışılan sektörlerde bu tür önlemler daha sıkı uygulanır.

İtalya

İtalya'da aşırı sıcak hava koşullarında çalışanların korunması, iş sağlığı ve güvenliği yasaları ile düzenlenir. Sıcaklık belirli bir seviyeyi aştığında işverenlerin çalışanlarına ek molalar vermesi, çalışma saatlerini değiştirmesi veya işyerinde serinletici önlemler alması gerekir. Özellikle dış mekanlarda çalışanlar için bu önlemler daha da önemlidir.

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri'nde federal düzeyde aşırı sıcaklıklarda çalışmayı düzenleyen özel bir yasa bulunmamakla birlikte, bazı eyaletler kendi düzenlemelerini yapmıştır. Örneğin, Kaliforniya'da aşırı sıcaklarda çalışanların korunmasına yönelik özel düzenlemeler bulunmaktadır. İşverenler, sıcak hava dalgaları sırasında çalışanlarına gölge, su ve düzenli molalar sağlamak zorundadır.

Avustralya

Avustralya'da iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri, aşırı sıcaklıklarda çalışanların korunmasını içerir. Sıcaklık belirli bir seviyeyi aştığında işverenler çalışanlarına ek molalar vermek, çalışma saatlerini ayarlamak veya çalışma koşullarını iyileştirmek zorundadır. Özellikle dış mekanlarda çalışanlar için bu tür düzenlemeler kritik öneme sahip.

Bu ülkelerdeki düzenlemeler, çalışanların aşırı sıcak hava koşullarında sağlıklarını koruma amacını taşır ve işverenlerin sorumluluklarını belirler. Ancak, her ülkenin kendi yasal çerçevesi içinde farklı uygulamaları ve sınırları olabilir.