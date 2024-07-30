Dünya'nın su ekosistemlerinde çözünmüş oksijen seviyeleri her geçen yıl düşüş gösteriyor. Bu durum, tatlı su göllerinden okyanuslara kadar geniş bir yelpazede yaşayan su canlıları için ciddi bir risk oluşturuyor. Bilim insanları, bu oksijen azalmasının, ekosistemlerin dengesi ve biyoçeşitlilik için tehlike yarattığını vurguluyor.

Oksijen kaybının tehlikeleri

Oksijen eksikliği, su kütlelerinde yaşanan bir dizi soruna yol açıyor:

Sıcak Suların Oksijen Kapasitesi: Sıcak sular, daha az oksijen tutma kapasitesine sahip olduğu için, bu durum oksijen seviyelerini daha da düşürüyor.

Alg Patlamaları ve Bakteri Çoğalması: Tarımsal ve endüstriyel atıkların suya karışması, alg patlamalarını ve bakteri çoğalmasını tetikleyerek mevcut oksijeni hızla tüketebilir.

Sera Gazı Emisyonları: Artan sera gazı emisyonları, su sıcaklıklarını yükselterek oksijen seviyelerinin azalmasına neden olabilir.

Bu etkiler, sucul yaşamı tehdit ederken, ekosistemlerde dengesizliklere ve biyolojik çeşitliliğin kaybına yol açabilir.

Gezegensel sınırlar içine dahil edilmeli

Kevin Rose liderliğindeki Rensselaer Polytechnic Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, bu durumu gezegensel sınırların içine dahil edilmesi gereken bir sorun olarak değerlendiriyor. Gezegen sınırları, Dünya'nın yaşam destek sistemi için kritik çevresel sınırları tanımlar. Şu ana kadar iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi süreçler bu kapsamda değerlendirilmişti.

Oksijensizleşme, diğer çevresel süreçler gibi ciddi etkiler yaratabilir ve bu durumun küresel bir anlayış ve eylem gerektirdiği ifade ediliyor.

Önlemler ve çözüm önerileri

Bilim insanları, oksijensizleşmenin önlenmesi ve azaltılması için çeşitli önlemler öneriyor:

Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması: Emisyonların kontrol altına alınması, su sıcaklıklarının ve oksijen kaybının önlenmesine yardımcı olabilir.

Besin Akışının Yönetimi: Tarımsal ve endüstriyel atıkların kontrol altına alınması, alg patlamalarının ve bakteri çoğalmasının azaltılmasına katkıda bulunabilir.