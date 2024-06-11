Antalya’da valilik tarafından yapılan açıklamada halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artacağı belirtildi.

Meteorolojiye göre hava sıcaklıkları gün gün artıyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada Antalya'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyrederek 37 ila 45 derece olacağı değerlendirildi.

Açıklamada son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artacağı belirtildi:

"Antalya'da mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyredecek hava sıcaklığının 37 ila 45 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

Antalya Valiliği, hava sıcaklığının hafta sonuna kadar 45 dereceye kadar çıkabileceğini belirtip uyardı: Saat 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmayın.