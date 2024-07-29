Sıcaklık çarpması: Hayati riskler ve korunma yöntemleri

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, sıcaklık çarpması vakalarında artışa neden oldu. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör, aşırı sıcak ve nemli havaların sağlık üzerinde olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi.

Sıcaklık çarpması nedir?

Sıcaklık çarpması, vücut sıcaklığının 40°C’nin üzerine çıkmasıyla meydana gelen ve hayati organları etkileyen bir durumdur. Dr. Güngör, "Aşırı sıcak ve nemli ortamlarda uzun süre kalmak, yoğun fiziksel efor, yaşlılık ve kronik rahatsızlıklar bu durumu tetikleyebilir" dedi. Sıcaklık çarpması genellikle baş dönmesi, halsizlik, denge kaybı, yorgunluk, ciltte solgunluk veya kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterir.

Tedavi yöntemleri

Sıcaklık çarpmasının tedavisi üç aşamada yapılır:

Vücut Sıcaklığını Düşürme: İlk olarak, hastanın vücut sıcaklığını hızlıca soğutmak için soğuk duş aldırılır veya buz uygulaması yapılır. Elektrolit Takviyesi: Aşırı terleme sonucu bozulan elektrolit dengesini sağlamak için sıvı takviyesi yapılır. Semptomatik Tedavi: Baş ağrısı ve bulantı gibi semptomların hafifletilmesi için uygun ilaçlar kullanılır.

Korunma önlemleri

Dr. Güngör, sıcaklık çarpmasından korunmak için şu önlemleri önerdi:

Bol Sıvı Tüketimi: Günlük sıvı alımının artırılması.

Günlük sıvı alımının artırılması. Hafif Kıyafetler: Açık renkli ve pamuklu giysiler tercih edilmelidir.

Açık renkli ve pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Koruyucu Ekipmanlar: Baş ve vücut için şapka ve şemsiye kullanılmalıdır.

Baş ve vücut için şapka ve şemsiye kullanılmalıdır. Egzersiz Zamanlaması: Egzersizleri ve yüksek efor gerektiren işleri serin saatlerde yapmalıyız.

Özellikle çocuklar ve yaşlılar risk altında

Sıcaklık çarpması, özellikle çocuklar ve yaşlılar üzerinde daha fazla etki yapabilir. Çocukların güneşte uzun süre kalmaması, yaşlıların ise kronik hastalıkları ve ilaç kullanımı nedeniyle daha dikkatli olması gerekmektedir. Dr. Güngör, "Sıcak çarpması tüm organları etkileyebilir ve hayati tehlikeye yol açabilir. Bu nedenle, sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır" dedi.