Dünya genelinde bu gün kaydedilen yüzey hava sıcaklığı ortalaması 17,09 santigrat dereceye ulaştı. Bu durum, 1940'lardan bu yana kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden yapılan açıklamada, dünya genelinde 21 Temmuz Pazar günü yüzey hava sıcaklığı ortalamasının 17,09 santigrat dereceye ulaştığı belirtildi. Bu sıcaklık, daha önce kaydedilen en sıcak gün olan 6 Temmuz 2023'teki 17,08 santigrat dereceyi geçti.

İklim Değişikliği ve Gelecekteki Riskler

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, yaptığı açıklamada, sıcaklığın 2023'ten bu yana 0,01 santigrat derece artmasının büyük bir fark yarattığını vurguladı. Buontempo, iklim değişikliği nedeniyle gelecekte benzer rekorların kırılabileceğine dikkat çekti.

"Bu küçük bir artış gibi görünebilir, ancak iklim değişikliği bağlamında büyük bir fark yaratıyor. Gelecekte bu tür rekorların daha sık yaşanabileceğini öngörüyoruz," diyen Buontempo, iklim değişikliğinin etkilerinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Küresel Isınmanın Etkileri

Dünya genelinde sıcaklıkların bu denli yüksek seyretmesi, iklim değişikliğinin etkilerini daha da belirgin hale getiriyor. Uzmanlar, bu tür rekor sıcaklıkların tarım, su kaynakları, ekosistemler ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Bu tarihi sıcaklık rekoru, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda acil ve etkili adımlar atılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.