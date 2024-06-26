Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun belirli bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağı aktarıldı. Peki, aşırı sıcaklar ne zaman sona erecek?

Son tahminler ve detaylar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altında olacağı açıklandı. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli esmesi (30-60 km/saat) beklendiğinden, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Meteoroloji, 28 Haziran Cuma gününden itibaren kavurucu sıcakların biteceğini ve sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini açıkladı. Bu durum, özellikle yaz aylarının yoğun sıcaklarından bunalan vatandaşlar için rahatlatıcı bir haber oldu.