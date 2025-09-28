Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, 28 Eylül 2025’de yurdun kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması bekleniyor.

Bölge bölge hava durumu tahminleri

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.

  • Bursa: 24°C, parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

  • Çanakkale: 21°C, parçalı bulutlu, akşam sağanak yağışlı.

  • İstanbul: 23°C, parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu; gece saatlerinden itibaren İzmir’in kuzey ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuvvetli esecek (30-50 km/saat).

  • Denizli: 31°C, az bulutlu ve açık.

  • İzmir: 26°C, parçalı bulutlu, gece kuzey ilçelerde sağanak yağışlı.

  • Muğla: 27°C, az bulutlu ve açık.

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinden sonra Antalya’nın batı iç kesimlerinde, akşam saatlerinde il genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık, kuzeyinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • Ankara: 26°C, parçalı ve az bulutlu.

  • Eskişehir: 25°C, parçalı ve az bulutlu.

  • Konya: 29°C, az bulutlu ve açık.

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu; gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.

  • Bolu: 20°C, parçalı bulutlu, gece sağanak yağışlı.

  • Düzce: 21°C, parçalı bulutlu, akşam sağanak yağışlı.

  • Sinop: 23°C, parçalı bulutlu, gece sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

  • Amasya: 27°C, parçalı bulutlu.

  • Rize: 22°C, parçalı bulutlu.

  • Samsun: 20°C, parçalı bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçecek.

  • Erzurum: 22°C, parçalı bulutlu.

  • Kars: 22°C, parçalı bulutlu.

  • Malatya: 28°C, parçalı bulutlu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

  • Diyarbakır: 33°C, az bulutlu.

  • Gaziantep: 31°C, az bulutlu.

  • Mardin: 28°C, az bulutlu.

