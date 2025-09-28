Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, 28 Eylül 2025’de yurdun kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması bekleniyor.
Bölge bölge hava durumu tahminleri
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Bursa: 24°C, parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı.
Çanakkale: 21°C, parçalı bulutlu, akşam sağanak yağışlı.
İstanbul: 23°C, parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Ege Bölgesi
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu; gece saatlerinden itibaren İzmir’in kuzey ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuvvetli esecek (30-50 km/saat).
Denizli: 31°C, az bulutlu ve açık.
İzmir: 26°C, parçalı bulutlu, gece kuzey ilçelerde sağanak yağışlı.
Muğla: 27°C, az bulutlu ve açık.
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinden sonra Antalya’nın batı iç kesimlerinde, akşam saatlerinde il genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 33°C, parçalı ve az bulutlu.
Antalya: 28°C, az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu, akşam yerel sağanak yağışlı.
Burdur: 28°C, az bulutlu.
İç Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık, kuzeyinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 26°C, parçalı ve az bulutlu.
Eskişehir: 25°C, parçalı ve az bulutlu.
Konya: 29°C, az bulutlu ve açık.
Batı Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve yer yer çok bulutlu; gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Bolu: 20°C, parçalı bulutlu, gece sağanak yağışlı.
Düzce: 21°C, parçalı bulutlu, akşam sağanak yağışlı.
Sinop: 23°C, parçalı bulutlu, gece sağanak yağışlı.
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
Amasya: 27°C, parçalı bulutlu.
Rize: 22°C, parçalı bulutlu.
Samsun: 20°C, parçalı bulutlu.
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçecek.
Erzurum: 22°C, parçalı bulutlu.
Kars: 22°C, parçalı bulutlu.
Malatya: 28°C, parçalı bulutlu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
Diyarbakır: 33°C, az bulutlu.
Gaziantep: 31°C, az bulutlu.
Mardin: 28°C, az bulutlu.