Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, 28 Eylül 2025’de yurdun kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması bekleniyor.

Bölge bölge hava durumu tahminleri

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Bursa: 24°C, parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

Çanakkale: 21°C, parçalı bulutlu, akşam sağanak yağışlı.

İstanbul: 23°C, parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu; gece saatlerinden itibaren İzmir’in kuzey ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuvvetli esecek (30-50 km/saat).

Denizli: 31°C, az bulutlu ve açık.

İzmir: 26°C, parçalı bulutlu, gece kuzey ilçelerde sağanak yağışlı.

Muğla: 27°C, az bulutlu ve açık.

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinden sonra Antalya’nın batı iç kesimlerinde, akşam saatlerinde il genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adana: 33°C, parçalı ve az bulutlu. Millet bahçesi mezbeliliğe döndü İçeriği Görüntüle

Antalya: 28°C, az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu, akşam yerel sağanak yağışlı.

Burdur: 28°C, az bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık, kuzeyinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 26°C, parçalı ve az bulutlu.

Eskişehir: 25°C, parçalı ve az bulutlu.

Konya: 29°C, az bulutlu ve açık.

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu; gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Bolu: 20°C, parçalı bulutlu, gece sağanak yağışlı.

Düzce: 21°C, parçalı bulutlu, akşam sağanak yağışlı.

Sinop: 23°C, parçalı bulutlu, gece sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Amasya: 27°C, parçalı bulutlu.

Rize: 22°C, parçalı bulutlu.

Samsun: 20°C, parçalı bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçecek.

Erzurum: 22°C, parçalı bulutlu.

Kars: 22°C, parçalı bulutlu.

Malatya: 28°C, parçalı bulutlu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Diyarbakır: 33°C, az bulutlu.

Gaziantep: 31°C, az bulutlu.

Mardin: 28°C, az bulutlu.