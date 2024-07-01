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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önümüzdeki üç gün boyunca güneşli bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıkların 35-40 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yerel yağışlı, batı ve güney kesimlerinde az bulutlu bir hava hakim. Kars'ta 20, Elazığ'da 32, Hakkari'de 27 dereceye ulaşan sıcaklıklar kaydediliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde batı ve orta kentlerde az bulutlu bir hava mevcutken, doğu kesimlerde yerel sağanaklar etkili. Sıcaklıklar 25-30 derece arasında değişiyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde gökyüzü az bulutlu. Sıcaklık en yüksek 31-32 derecelerde seyrediyor. Salı günü de benzer hava koşulları bekleniyor.

Sıcak ve nemli hava dalgası ülkeyi sarıyor! İşte gün gün hava durumu...

Sıcak ve nemli hava dalgası ülkeyi sarıyor! İşte gün gün hava durumu...

Akdeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve güneşli bir hava görülüyor. Bölgede sıcaklıklar genellikle 35-40 derece arasında değişirken, Hatay'da 32-33 derece civarında ölçülüyor.

Ege Bölgesi'nde güneşli ve sıcak bir hava hâkim. İç kesimlerde sıcaklık 30-31 derece, kıyılarda ise 35-40 derece arasında seyrediyor. Sıcaklıklar, özellikle kıyı kentlerinde bunaltıcı düzeyde.

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu bir hava etkisini gösteriyor. Sıcaklıklar 30-35 derece arasında değişirken, Edirne'de 35 dereceyi aşması bekleniyor.

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