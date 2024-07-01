Marmara Bölgesi'nde az bulutlu bir hava etkisini gösteriyor. Sıcaklıklar 30-35 derece arasında değişirken, Edirne'de 35 dereceyi aşması bekleniyor.
Ege: Kıyılarda 40 dereceye yaklaşıyor
Ege Bölgesi'nde güneşli ve sıcak bir hava hâkim. İç kesimlerde sıcaklık 30-31 derece, kıyılarda ise 35-40 derece arasında seyrediyor. Sıcaklıklar, özellikle kıyı kentlerinde bunaltıcı düzeyde.
Akdeniz: Hatay'da nispeten serin
Akdeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve güneşli bir hava görülüyor. Bölgede sıcaklıklar genellikle 35-40 derece arasında değişirken, Hatay'da 32-33 derece civarında ölçülüyor.
İç Anadolu: Az Bulutlu ve sıcak
İç Anadolu Bölgesi'nde gökyüzü az bulutlu. Sıcaklık en yüksek 31-32 derecelerde seyrediyor. Salı günü de benzer hava koşulları bekleniyor.
Karadeniz: Batı ve orta bölgeler az bulutlu
Karadeniz Bölgesi'nde batı ve orta kentlerde az bulutlu bir hava mevcutken, doğu kesimlerde yerel sağanaklar etkili. Sıcaklıklar 25-30 derece arasında değişiyor.
Doğu Anadolu: Yerel yağışlar ve az bulutlu hava
Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yerel yağışlı, batı ve güney kesimlerinde az bulutlu bir hava hakim. Kars'ta 20, Elazığ'da 32, Hakkari'de 27 dereceye ulaşan sıcaklıklar kaydediliyor.
Güneydoğu Anadolu: Üç gün boyunca güneşli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önümüzdeki üç gün boyunca güneşli bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıkların 35-40 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.