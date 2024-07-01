Marmara Bölgesi'nde az bulutlu bir hava etkisini gösteriyor. Sıcaklıklar 30-35 derece arasında değişirken, Edirne'de 35 dereceyi aşması bekleniyor.

Ege: Kıyılarda 40 dereceye yaklaşıyor

Ege Bölgesi'nde güneşli ve sıcak bir hava hâkim. İç kesimlerde sıcaklık 30-31 derece, kıyılarda ise 35-40 derece arasında seyrediyor. Sıcaklıklar, özellikle kıyı kentlerinde bunaltıcı düzeyde.

Akdeniz: Hatay'da nispeten serin

Akdeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve güneşli bir hava görülüyor. Bölgede sıcaklıklar genellikle 35-40 derece arasında değişirken, Hatay'da 32-33 derece civarında ölçülüyor.

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İç Anadolu: Az Bulutlu ve sıcak

İç Anadolu Bölgesi'nde gökyüzü az bulutlu. Sıcaklık en yüksek 31-32 derecelerde seyrediyor. Salı günü de benzer hava koşulları bekleniyor.

Karadeniz: Batı ve orta bölgeler az bulutlu

Karadeniz Bölgesi'nde batı ve orta kentlerde az bulutlu bir hava mevcutken, doğu kesimlerde yerel sağanaklar etkili. Sıcaklıklar 25-30 derece arasında değişiyor.

Doğu Anadolu: Yerel yağışlar ve az bulutlu hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yerel yağışlı, batı ve güney kesimlerinde az bulutlu bir hava hakim. Kars'ta 20, Elazığ'da 32, Hakkari'de 27 dereceye ulaşan sıcaklıklar kaydediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Üç gün boyunca güneşli

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önümüzdeki üç gün boyunca güneşli bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıkların 35-40 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi