Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz İzmir hava durumu tahminlerini açıkladı. Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, doğu kesimlerinde öğleden sonra parçalı bulutlu hava görülecek. İşte detaylar...

Hava Durumu Genel Görünümü

İzmir genelinde bugün az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Öğleden sonra doğu kesimlerde parçalı ve az bulutlu bir hava görülecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Sıcaklık Tahminleri

Bugün İzmir'de hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde seyredecek. Sıcak hava dalgası nedeniyle, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Sıcaklıklar nedeniyle, su tüketimine özen gösterilmesi ve güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalınmaması önem arz ediyor.

Rüzgar Durumu

İzmir'de rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek. Özellikle kuzey ve batı kesimlerde rüzgar zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Uyarılar

Yüksek Sıcaklık Uyarısı: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.