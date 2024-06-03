Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde sıcak hava dalgasının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Bakan Özhaseki, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bazı illerde 40 dereceyi aşabileceğini belirtti. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, sıcaklık artışıyla birlikte gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Orman yangınlarına dikkat

Ayrıca, muhtemel orman yangınları konusunda da uyarılarda bulunan Bakan Özhaseki, vatandaşların ormanlar konusunda duyarlı olmalarını istedi. Ülkenin akciğerleri olarak nitelendirilen ormanların korunması için vatandaşların dikkatli hareket etmelerinin önemine değinen Bakan Özhaseki, herhangi bir yangın olayının önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.