Hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların birkaç derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ve yağışların yalnızca Doğu Karadeniz'de görüleceğini belirtti.

Sıcaklık artışları ve yağış beklentileri

Sıcaklık artışı

Cengiz Çelik, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının birkaç derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ifade etti. Bu değişim, özellikle batı iç ve güney bölgelerde kendini gösterecek. Sıcaklıkların genel olarak açık hava koşullarıyla birlikte devam edeceği öngörülüyor.

Yağış durumu

Doğu Karadeniz'de önümüzdeki hafta boyunca aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Çelik, bu yağışların özellikle çarşamba günü Doğu Karadeniz’in doğu kıyılarında kuvvetli olabileceğini belirtti. Batı iç ve güney bölgelerde ise yağış beklenmiyor.

Özellikle dikkat edilmesi gereken saatler

Güneydoğu bölgesinde sıcaklıkların öğlen saatlerinde yükselebileceğine dikkat çeken Çelik, saat 11.00 ile 16.00 arasında kronik rahatsızlığı olan yaşlı bireylerin dışarı çıkmamalarını veya koruyucu aksesuarlar kullanmalarını önerdi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de beklenen hava durumu

Ankara

Ankara’da önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 30-32 derece arasında seyredecek, ancak hafta sonunda 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

İstanbul

İstanbul’da çarşamba günü kuzey kesimlerde kısa süreli bir yağış olabilir. Genel olarak yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar 30-32 derece civarında olacak.

İzmir

İzmir’de yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu olacak ve sıcaklıklar 35-36 derece arasında seyredecek.