İnşaatta çalışan işçiler, 40 dereceyi bulan sıcaklardan bunalınca yaratıcı bir çözüm buldu

İznik ilçesindeki bir inşaatta çalışan işçiler, 40 dereceyi bulan sıcaklardan bunalınca yaratıcı bir çözüm buldu. Kepçenin küreğini suyla dolduran işçiler, geçici bir havuz yaratarak serinleme fırsatı buldu. Bazı işçiler su içinde karpuz yerken, diğerleri arkadaşlarına masaj yaptı. Bu eğlenceli anlar, amatör kameralarla ölümsüzleştirildi. İşçilerin bu yaratıcı serinleme yöntemi, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Köpekler de sıcaktan bunalarak denize girmeyi tercih etti

Gemlik ilçesinde, Kurşunlu Plajı'nda dolaşan köpekler de sıcaktan bunalarak denize girmeyi tercih etti. Sürü halinde denize giren köpekler, vatandaşların dikkatini çekti. Köpeklerin denize girme anları, cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Bu görüntüler, sıcak hava koşullarının tüm canlıları etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.