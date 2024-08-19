Palermo'nun açıklarında meydana gelen şiddetli fırtına sonucu bir tekne battı. Faciada bir kişi hayatını kaybetti, ünlü iş insanı Mike Lynch ve 5 kişi kayboldu.

Fırtına tekneyi batırdı

Sicilya'nın Palermo kenti açıklarında sabah saatlerinde yaşanan şiddetli fırtına, İngiliz bandıralı 56 metre uzunluğundaki "Bayesian" isimli yatı batırdı. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında ünlü İngiliz iş insanı Mike Lynch'in de bulunduğu altı kişinin kaybolduğu bildirildi.

15 kişi kurtarıldı

İtalyan Sahil Güvenliği'nden alınan bilgiye göre, 22 kişiyi taşıyan yatın batması sonucu aralarında İngiliz, ABD'li ve Kanada uyrukluların bulunduğu 15 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında bir çocuğun da olduğu, sekiz kişinin hastanelere sevk edildiği ve sağlık durumlarının stabil olduğu belirtildi.

Sahil güvenlik yetkilileri, batan yatın yaklaşık 50 metre derinlikte bulunduğunu ve dalgıçların arama çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Yatın 2008 yılında İtalyan Perini tarafından inşa edildiği, adının ise "Bayesian" olduğu ifade edildi.

Kaptanın açıklamaları

Hollanda bayraklı "Sir Robert Baden Powell" adlı teknenin kaptanı Karsten Börner, olayın ardından 15 kişinin kurtarılmasına yardım ettiklerini belirtti. Börner, "Önce yelkenli tekne yana yattı ve birkaç dakika içinde battı. Her şey çok kısa sürede oldu. Palermo'daki Arenella Limanı'na gitmeyi planlıyorduk ancak fırtınaya yakalandık. Teknenin bulunduğu bölgeden kırmızı işaret fişeği geldiğinde ben ve yardımcım, bota atlayıp yardıma gittik. Aralarında küçük bir kızın da olduğu 15 kişiyi kurtardık" diye konuştu.

İngiltere'den destek mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz vatandaşlarına konsolosluk desteği sağlamak üzere yerel makamlarla yakın temas halinde olduklarını duyurdu.