Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 2 yaşındaki S.Y. adlı kız bebeğin darbedildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Rahatsızlanarak hastaneye götürülen bebeğin, muayenesi sırasında vücudunda darp izleri tespit edilmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti. İlk müdahalesi Malkara Devlet Hastanesi'nde yapılan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek acil olarak ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Biri tutuklu 6 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından başlatılan polis soruşturması kapsamında bebeğin annesi B.Y. ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemelerin ardından anne B.Y.'nin tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise adliyeye sevk edilerek emniyetteki işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada, olaya karıştığı belirlenen aile üyeleri ve komşuların gözaltına alındığı, olayın titizlikle soruşturulduğu bildirildi. Valilik açıklamasında ayrıca sosyal medyada dolaşan "cinsel istismar" iddialarının da soruşturulduğu ve olayın aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı adliyede, tutuklama kararının ardından şüphelilere tepki gösteren vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandığı öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılacağını belirtti.