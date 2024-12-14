Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili olan dev dalgalar, sahile ölü bir inek cesedini taşıdı. Durumu fark eden vatandaşlar, yetkililere haber verdi.
İncelemeler yapıldı
Cide Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek inek cesedi üzerinde inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından belediye ekipleri, cesedi sahilden çıkardı.
Ceset gömüldü
Çevre sağlığı ve hijyen açısından gerekli önlemler alındıktan sonra, ölü inek cesedi toprağa gömülerek bertaraf edildi. Yetkililer, vatandaşları benzer durumlarla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden ihbarda bulunmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA