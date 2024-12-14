Bunlar da ilginizi çekebilir

Çevre sağlığı ve hijyen açısından gerekli önlemler alındıktan sonra, ölü inek cesedi toprağa gömülerek bertaraf edildi. Yetkililer, vatandaşları benzer durumlarla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden ihbarda bulunmaları konusunda uyardı.

Cide Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek inek cesedi üzerinde inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından belediye ekipleri, cesedi sahilden çıkardı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili olan dev dalgalar, sahil e ölü bir inek cesedini taşıdı. Durumu fark eden vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.