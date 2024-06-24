Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan anız yangını, Düzce'deki çöplük alana ulaştı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Düzce’de otluk alanda başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek çöplük alanı sardı. Bölgede bulunan çiftçilerin dikili arazilerine doğru ilerleyen alevler, ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın söndürme ekipleri, alevlerin yayılmasını engellemek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangın bölgesi, dron ile havadan da görüntülendi, bu sayede yangının ne kadar geniş bir alana yayıldığı daha net bir şekilde gözler önüne serildi.

Rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte alevlerin kontrol altına alınması zorlaşıyor. Yetkililer, yangının daha fazla alana yayılmaması için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.