Güney Amerika ülkesi Venezuela’nın El Callao bölgesinde aşırı yağış nedeniyle bir altın madeni çöktü. Olayda en az 14 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Venezuela El Callao’da maden çöktü

Güney Amerika ülkesi Venezuela’nın El Callao bölgesinde, 12 Ekim’de meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu bir altın madeni çöktü. Olayda en az 14 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, çökmenin yalnızca birkaç saat süren şiddetli yağışların ardından gerçekleştiğini belirtti. Madende üç ayrı şaftta cansız bedenler çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Maden altında halen yaşam mücadelesi veren işçilerin olduğu belirtiliyor. Bölgede arazi ve madenin suyla dolmaması için pompalama çalışmaları devam ediyor.

El Callao’da yaklaşık 30 bin kişi yaşıyor ve bölge ekonomisi büyük ölçüde altın madenciliğine bağlı.

Yerel yetkililer, madenin güvenliğinin sağlanması ve olası yeni kazaların önlenmesi için önlemlerin artırıldığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.