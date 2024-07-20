Çin’in Şaanşi eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar, bölgede büyük bir faciaya yol açtı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, yoğun yağışların ardından bir otoyoldaki köprü kısmen çöktü ve bu olayda 11 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua ajansının haberine göre, bölgedeki köprünün çökmesi sonucunda birçok araç nehre düştü. Olayın ardından 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 30'dan fazla kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan kişileri bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Köprünün çöküşü ve sel olayının ardından arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Ekipler, bölgede büyük bir titizlikle çalışarak hem kurtarma operasyonlarını sürdürüyor hem de çökme nedeniyle yaşanan diğer olumsuzlukları gidermeye çabalıyor. Sel ve çökme sonucunda bölgede büyük hasar meydana geldiği belirtiliyor.