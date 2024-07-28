Himaçal Pradeş eyaletinde haziran sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, büyük bir felakete yol açtı. Hindustan Times'ın haberine göre, eyaletin çeşitli bölgelerinde meydana gelen olaylarda toplam 56 kişi yaşamını yitirdi.

8 kişiyi yılan ısırdı, 8 kişiye de elektrik çarptı

Acil durum operasyon merkezi yetkililerinin açıklamasına göre, yaşamını yitirenlerin nedenleri çeşitli. 21 kişi yüksek yerlerden düşerek, 18 kişi boğularak hayatını kaybetti. Ayrıca 8 kişi yılan ısırması, 8 kişi elektrik çarpması ve 1 kişi de sel nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yetkililerden vatandaşlara uyarı

Eyalet yetkilileri, şiddetli yağışların neden olduğu felaketler sonucunda yaklaşık 100 konutun zarar gördüğünü belirtti. Meteoroloji yetkilileri ise gelecek günlerde eyaletin bazı bölgelerinde şiddetli yağışların devam edeceği uyarısında bulundu. Vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması istendi.