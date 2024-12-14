Almanya merkezli teknoloji devi Siemens ile Ege Üniversitesi arasında ciddi bir anlaşmazlık patlak verdi. Siemens Healthcare Sağlık A.Ş., üniversite hastanesine alınacak tıbbi cihazlarla ilgili ihalede usulsüzlük yapıldığını iddia ederek, konuyu Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) taşıma kararı aldı.

Siemens, Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen “4. grup bilgisayarlı tomografi cihazı” ihalesinde, ihale sürecinin belirli bir firmaya göre şekillendirildiğini ileri sürdü. Şirket, teknik şartnamenin adrese teslim olarak hazırlandığını, rekabeti daha da zorlaştıran bir zeyilname işlemine gidildiğini savundu.

"Fahiş fiyatla satın alma" iddiası

Siemens, ihale öncesinde başka bir markanın bilgisayarlı tomografi cihazının getirildiğini ve çalıştırılmaya başlandığını belirtti. Şirket, bu alımın piyasa koşullarının çok üzerinde bir fiyata yapıldığını vurguladı ve alım sürecinin şeffaf olmadığını iddia etti.

Siemens'ten YÖK'e başvuru

Siemens, tüm bu iddiaların ardından, durumu YÖK’e taşıyacağını ve konunun araştırılmasını talep edeceğini duyurdu. Şirket, ihalede yapılan usulsüzlüklerin sadece ticari bir kayıp yaratmakla kalmayıp, kamu kaynaklarının da israfına yol açtığını savundu.

Üniversite yetkililerinin sessizliği

Ege Üniversitesi yetkilileri ise Siemens’in iddialarına yanıt vermekten kaçındı. Üniversite, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayı reddetti ve medya üzerinden yorumda bulunmayacaklarını bildirdi.