İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye temsilcileri, Ankara'da gerçekleşen toplantıda OSB yöneticileriyle buluştu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketlerin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla, yenilikçi çözümler ve teknolojiler sunan Siemens Türkiye, OSB buluşmalarına devam ediyor.

#SanayideGeleceğiŞekillendir mottosuyla Ankara'da bir otelde toplantı düzenleyen Siemens Türkiye, OSB enerji dağıtım şebekesi yöneticileri ve OSB bölge müdürleriyle buluştu.

Forumda ayrıca OSB'lerin gelecekte karşılaşacağı sorunlar, rekabet gücünün artırılması için yapılması gerekenler, yasal mevzuattaki değişikliklere yönelik atılması gerekilen adımlar ve global trendler masaya yatırıldı.

Toplantıda Siemens'in OSB'lerin sorunlarına yönelik çözüm ve teknolojileri tanıtılırken, özellikle global ve yerel riskleri karşında kendilerini geleceğe nasıl hazırlayacakları anlatıldı.

"Stratejik ve Verimli Büyüme Paneli"nde bir araya gelen Adana, Gaziantep ve Konya OSB yöneticileri tecrübelerini ve uygulama örneklerini paylaştı.

- "Çevre dostu üretim ve yenilenebilir enerji kullanımına ihtiyacı var"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Siemens Türkiye Elektrifikasyon ve Otomasyon Birimi Ülke Yöneticisi Cengiz Bozbey, Türkiye genelinde 400'ün üzerinde bulunan OSB'lerde, Türkiye'nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ni ve ülke ihracatının yüzde 25'nin OSB'lerde üretim yapan firmalar tarafından gerçekleşmekte olduğunu belirtti.

Bozbey, "OSB'lerin global pazarlara açılma ve ihracatın artırılması için siber güvenlik önlemleri üzerine kurulu dijital dönüşüm ve akıllı altyapılarla donatılmaya, ayrıca daha fazla çevre dostu üretim ve yenilenebilir enerji kullanımına ihtiyacı var. Bu nedenle, Siemens'in yıllara dayanan tecrübesi ve geniş ürün yelpazesi kendini ispatlamış çözüm örneklerimizi bu toplantıda diğer OSB'lerle paylaşmaktan gururluyuz." ifadelerini kullandı.

- OSB'ler için sunumu yapılan uygulamalar arasında öne çıkanlar

Geleceğe kendini hazırlamak isteyen OSB'ler için sunumu yapılan uygulamalar arasında, şunlar öne çıkıyor:

"ElectrificationX portfolyosu- Simaris Control, dağıtım şebekesi ve elemanlarının anlık durumlarının değerlendirerek varlık yönetiminin durumsal bazlı yapılmasını sağlıyor. Böylece, bakım için genel kesintilerin ve arıza kaynaklı beklenmedik kesintilerin önüne geçilerek üretim zararların önlenmesine destek oluyor.

Büyük Veri Platformu, OSB bünyesinde üretilen tüm verileri tek bir platformdan kontrol edebiliyor. Bunların içinde, finansal, endeks ve tüketim, coğrafi bilgi sistemi, personel, ekipman ve varlık veriler de yer alıyor. İnsan zihninin çözmesi veya farkına varması imkansız olan durumları, basit bir şekilde analiz edebiliyor. Büyük Veri Platformu, adeta uçak kokpiti gibi OSB’ye ait tüm varlıkların verilerini bilgi ekranına hızlı şekilde yansıtabiliyor.

Siber Güvenlik, GridPass-OT ve IT ekipmanları arasındaki haberleşmeyi şifreli hale getirilmesine imkan vererek, OSB'lerin önemli varlığı olan enerji dağıtım sistemlerini kötü niyetli girişimlerden koruyor.

Universal Koruma Rölesi, bugünün ve gelecekte ihtiyaç olabilecek tüm koruma, haberleşme, siber güvenlik ve otomasyon senaryolarını tek tip bir koruma rölesi ile çözerek, donanımsal karmaşaya son veriyor. Bu sayede enerji kesintisi durumunda yaşanacak olan zararların önüne geçerek, işletme maliyetlerini de düşürüyor.

Siemens Xceleratori Siemens'in sunduğu çözümlerle müşteriler, iş ortakları ve geliştiriciler arasındaki etkileşimi artırma ve kolaylaştırmanın yanında eğitim almak, keşfetmek ve bilgi alışverişi edinmek hedefiyle oluşturulmuş dijital bir pazar yeri olma özelliği taşıyor. Siemens Xcelerator platformu sayesinde paydaşlar global çözüm ekosistemine entegre olarak, ihtiyaçları olan çözümlere erişebiliyor. Ayrıca, kendi geliştirildikleri çözümleri de bu platform sayesinde benzer sorunları yaşayan başka bir kullanıcıya sunabiliyor."