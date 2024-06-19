Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını, geri dönüşüm ile atıklardan 185 milyar lira kazanç sağlandığını bildirdi.

Projenin başarıları

59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı.

Geri dönüşümden 185 milyar lira kazanç sağlandı.

Atıklardan geri kazanım oranı %13'ten %35'e yükseldi.

2035 hedefi: Geri kazanım oranını %60'a çıkarmak.

188 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulanıyor.

21 milyon kişiye Sıfır Atık eğitimi verildi.

498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı.

5,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi.

Bakan Özhaseki'nin açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sıfır Atık Hareketi'nin önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde bir dünya markası haline gelen, çevre projelerinin öncüsü Sıfır Atık Hareketi ile geri dönüşümü yaygınlaştırıyoruz. Dünya ortak evimiz, evimizi evlatlarımız için tertemiz tutacağız."