Bunlar da ilginizi çekebilir

Adana Seyhan doğumlu dizi ve sinema oyuncusu Cengizhan Yurdutek, 2017 yılında rol aldığı aksiyon-suç temalı Sıfır Bir yapımında 'Cengo' karakteriyle ünlendi. Ardından ''Sokağın Çocukları'' dizisinde rol alan ünlü oyuncu, 2022 yılında yapımına başlanan Kıyma dizisinde Poyraz karakterini canlandırıyor.

Saldırı sonrası açıklama yapan set çalışanı Altuntaş, olayın şok edici olduğunu belirterek, “Cengizhan Yurdutek ölümden döndü. Başını sıyıran mermi ciddi bir yaralanmaya yol açtı ancak hayati tehlikesi bulunmuyor” dedi.

Blu TV’nin sevilen dizisi Kıyma ’nın çekimlerine, İstanbul Kartal Be Platoları’ndaki setinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda dizinin Cengo karakterine hayat veren oyuncu Cengizhan Yurdutek hedef alındı. Saldırı sırasında 5 el ateş edildiği ve bir merminin Yurdutek’in başını sıyırarak yaraladığı bildirildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.