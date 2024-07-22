Sıfır km otomobillerdeki cazip kampanyalar, krediye erişimde zorluk yaşayan ikinci el otomobil pazarını olumsuz etkiliyor. Haziran ayında ikinci el otomobil satışları yüzde 25 azalarak son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İkinci el otomobil pazarında daralma

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında ikinci el otomobil pazarı yüzde 25.3 daralarak 435 bin 828 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk altı ayında ise devri yapılan otomobil sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.7 azalarak 3 milyon 224 bin 873 adet oldu. Haziran ayındaki bu daralma, son beş yılın en düşük haziran ayı olarak kaydedildi.

Kampanyalı satışlar ve ekonomik düzenlemeler

Ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Program kapsamında aldığı önlemler, krediye bağlı olan ikinci el satışlarını etkiledi. Ayrıca, markaların sıfır km araçlarda yaptığı ek indirimler ve Çin’den gelen araçlara uygulanan yüzde 40 ilave gümrük vergisi de pazarın daralmasında etkili oldu.

Fiyat artış hızı yavaşladı

İkinci el araç pazarında yaşanan durgunluk, fiyat artış hızını da yavaşlattı. Ocak-Haziran 2024 döneminde enflasyon yüzde 25 artarken, ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış yüzde 6 seviyesinde kaldı. Haziran ayında ise orta ve üst segmentlerdeki modellerde 2 ila 4 oranında fiyat düşüşleri görüldü.

İkinci el araç alımında fırsat dönemi

VavaCars’ın Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, taşıt kredisi ve taksitli kredi kartı ödemelerindeki daralmaya bağlı olarak tüketici talebinde yavaşlama olduğunu belirtti. Gözelekli, yeni yönetmelik öncesi satışı hızlandırılmaya çalışılan eski üretim sıfır araçlardaki kampanyaların bu yavaşlamada etkili olduğunu ve ikinci el araç alımında fırsat dönemine girildiğini öngördüklerini söyledi.

Sıfır otomobilde kampanya savaşları

Otomotiv veri şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarının yine 100 bin adet seviyesinde kapanarak temposuna devam edeceğini belirtti. Yalçın, mevduat faizleri yüksek kaldığı sürece sıfır kilometre araç fiyatlarının çok fazla artmayacağını ve kampanyaların yıl sonuna kadar süreceğini ifade etti. İkinci el pazarında ise kampanyaların etkisiyle işlerin zor olacağını ve fiyat makasının daralacağını değerlendirdi.