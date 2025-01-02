Yeni yılda sıfır ve ikinci el otomobil alıcıları, araç tescil ücretlerinde büyük bir artışla karşılaştı. Kasım ayında belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) doğrultusunda yapılan yüzde 43,93'lük zam, araç alım-satım işlemlerini etkiledi. Yeni tescil ücretleri, araç sahiplerini şaşırtacak cinsten. İşte tüm detaylar...

Kasım ayında açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) sonrasında, tüm vergi ve cezalarda olduğu gibi otomobil tescil ücretlerinde de önemli bir artış yaşandı. Bu oran, 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak ve araç tescil ücretlerine yüzde 43,93 zam yapılmasına neden oldu.

Sıfır otomobiller için tescil ücreti bin 138 liradan bin 633 liraya yükseldi. İkinci el otomobillerin tescil ücreti ise bin 489 liradan 2 bin 139 liraya çıktı.

Tescil ücreti nedir?

Araç tescil ücreti, otomobil alımı sırasında satıcı ve alıcı arasında imzalanan ticari sözleşmenin noter huzurunda onaylanmasıyla belirleniyor. Sözleşme imzalandıktan sonra, satıcının ruhsatı iptal edilir ve aracın yeni sahibi için tescil belgesi düzenlenir.