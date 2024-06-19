Club Resort Atlantis'in geleneksel Bayram konserlerinin bu yılki konuğu dünyaca ünlü opera sanatçısı, tenor Hakan Aysev oldu.

Sığacık'ta sanat dostu bir tesis olarak 1987 yılından bugüne hizmet veren Club Resort Atlantis, ülkemizin sanatçılarını, çoğunluğu yabancı olan misafirleriyle sergi, atölye ve konserlerle buluşturuyor. Hakan Aysev Konserini dinlemek için tesis içerisinde yer alan 800 kişilik anfi tiyatroyu dolduran konuklar sanatçının Türkçe, İngilizce, Rusça, İtalyanca ve Yunanca seslendirdiği şarkılara hep birlikte eşlik ettiler. Tatilcile finalde hep birlikte "May Way" şarkısını söylediler. Başarılı sanatçı Hakan Aysev sahnede, farklı kültürlerde olsa da, müziğin birleştirici gücü sayesinde insanların birlikte eğlenmesinin mümkün olduğunu bir kez daha gösterdi.