on olarak PM (Philip Morris) grubu da ürünlerine zam yaparak sigara severlerin cebini yakmaya devam ediyor.

PM grubunda 3-4 TL'lik zam, en ucuz sigara 66 TL oldu!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya paylaşımıyla duyurulan zam, 5 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. PM grubundaki sigaralara 3-4 TL arasında değişen oranlarda zam yapıldı ve grubun en ucuz sigarası 66 TL'ye yükseldi.

JTI grubunda en pahalı sigara 80 TL'yi buldu!

Daha önce JTI sigara grubuna gelen zamlarla birlikte en pahalı sigara 80 TL'ye ulaşırken, en ucuz sigara ise 71 TL oldu. Sigara severler, artan fiyatlar karşısında alternatif arayışlarına devam ediyor.

Diğer sigara gruplarından zam haberleri bekleniyor!

BAT, TT ve Imperial Tobacco gibi diğer sigara gruplarından da zam haberleri bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sigara fiyatlarındaki artışın devam etmesi muhtemel görünüyor.