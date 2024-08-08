Son dönemde artan ÖTV nedeniyle sigara fiyatlarında yaşanan sürekli artışa Imperial Tobacco grubu da dahil oldu. Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarının ardından Imperial Tobacco, sigara fiyatlarına zam yaptı. Yeni fiyat listesiyle birlikte grubun sigara fiyatları önemli bir artış gösterdi.

Zam dalgası

Tütün ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, son zamanlarda ÖTV’deki artışla hız kazandı. Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarının ardından Imperial Tobacco grubu da sigara fiyatlarına zam yaptı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından bu zam haberini duyurdu ve tütün ürünlerinin fiyatlarındaki artışın devam ettiğini belirtti.

Imperial Tobacco'nun yeni fiyatları

Imperial Tobacco'nun yeni fiyat listesine göre, grubun en ucuz sigarası 62 TL'ye, en pahalı sigarası ise 77 TL'ye yükseldi. Bu fiyat artışı, sigara kullanıcıları arasında büyük bir etki yaratırken, tütün ürünlerinin sürekli artan maliyetleri dikkat çekiyor.

Zamların etkisi

Tütün şirketlerinin peş peşe yaptığı zamlar, sigara kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırıyor. Zamların, tütün ürünlerinin erişilebilirliğini azaltması ve kullanıcıların bütçelerini etkilemesi bekleniyor. Imperial Tobacco'nun fiyat artışı, piyasadaki diğer tütün şirketlerinin de benzer adımlar atma olasılığını gündeme getiriyor.

İmperial Tobacco sigaraya #ZamGeldi

Sigara çeşitlerine zam yağmuru devam ediyor. pic.twitter.com/ND70k2Vcz1 — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) August 7, 2024