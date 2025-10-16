Sigara fiyatları Temmuz ve Ağustos zammının ardından yeniden yükseldi. Philip Morris ve Captain Black gruplarında yapılan zamlarla en ucuz sigara 90 TL’den satışa sunuluyor.

Sigara fiyatlarında yeni artış

Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan ÖTV güncellemeleri ve fiyat artışlarının ardından sigara fiyatlarına bugün yeni zamlar geldi. Sabah saatlerinde Philip Morris grubuna yapılan zammın ardından, Captain Black sigara grubunda da fiyatlar yükseldi.

Captain Black ve Philip Morris zamları

Captain Black sigaraların fiyatı yapılan zam sonrası 90 TL’ye çıktı. Philip Morris grubunda ise 5 TL’lik artışla en ucuz sigara 95 TL, en pahalı sigara ise 105 TL olarak belirlendi.

Önceki zamlara genel bakış

Haziran ayında ÜFE verileriyle birlikte sigara, alkol ve akaryakıta otomatik olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 15,71 artmıştı. Bu artış Temmuz ayında sigara fiyatlarına yansımış, ardından Ağustos ayında da fiyatlar yükselmeye devam etmişti.

Sigaraya yapılan son zamlarla birlikte tüketiciler, Temmuz ve Ağustos zammının ardından üçüncü kez fiyat artışıyla karşı karşıya kalmış oldu.