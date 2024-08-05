Son dönemde sigara fiyatlarına yapılan zamlar, tiryakileri etkilemeye devam ediyor. Philip Morris grubuna yapılan zammın ardından, JTI sigara grubuna da 3 ile 4 TL arasında zam yapıldığı açıklandı. Bu zamla birlikte, JTI sigara grubundaki en ucuz sigara 68 TL'ye, en pahalı sigara ise 78 TL'ye çıktı.

Yeni fiyatlar belli oldu

Sigara fiyatlarına gelen zamlar sonrası, JTI grubundaki sigaraların fiyatlarında ciddi bir artış gözlemlendi. Tüketiciler, yeni fiyat listeleriyle karşı karşıya kalırken, en ucuz sigaranın 68 TL, en pahalı sigaranın ise 78 TL olduğu bildirildi.

Philip Morris’in ardından JTI grubuna da zam

Philip Morris sigara grubuna yapılan zammın ardından, JTI grubu da fiyat artışı uyguladı. Philip Morris’teki zamların ardından tüketiciler, JTI grubundaki sigaralarda da benzer artışlarla karşılaştı.

Tiryakiler zamlardan şikayetçi

Sigara fiyatlarına peş peşe gelen zamlar, tiryakiler arasında tepkiyle karşılandı. Artan fiyatlar, sigara tüketicilerini zorlarken, bazı kullanıcılar sigarayı bırakmayı düşünmeye başladı. Zamların ardından, sigara tüketiminde nasıl bir değişiklik olacağı merak konusu oldu.

Fiyat artışlarının nedeni

Yetkililer, sigara fiyatlarına gelen zamların çeşitli maliyet artışlarından kaynaklandığını belirtti. Artan üretim ve dağıtım maliyetleri, vergi oranlarındaki değişiklikler ve döviz kuru dalgalanmaları gibi faktörler, sigara fiyatlarının artmasına neden oldu.

Sigara fiyatlarındaki bu yeni artışların, tüketiciler üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ve sigara tüketiminde bir azalma olup olmayacağı önümüzdeki günlerde daha net anlaşılacak.