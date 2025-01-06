2025 yılına girilmesiyle birlikte vergilerde artışa gidildi ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı sigara fiyatlarını da etkiledi. ÖTV artışı sonrası, Philip Morris sigara grubuna zam yapıldığı duyuruldu.

Yeni fiyatlar 6 Ocak’ta yürürlüğe girdi

6 Ocak 2025 itibariyle geçerli olacak yeni fiyat listesine göre, sigaralar zamlandı. Yapılan zammın ardından, en ucuz sigaranın fiyatı 81 TL oldu.

Sigara ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV artışı, piyasada yeni fiyatlamaların önünü açarken, diğer sigara markalarına da benzer zamların yolda olduğu belirtiliyor.

İşte 6 Ocak’tan itibaren geçerli olan zamlı fiyat listesi şöyle:

PARLIAMENT

-Night Blue Pack/Long (Uzun): 89 TL

-Aqua Blue Slims: 88 TL

-Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 87 TL

-Midnight Blue: 85 TL

MARLBORO

-Red Long: 87 TL

-Red / Touch: 86 TL

-Touch Blue/Gray/White: 86 TL

-Edge: 84 TL

-Edge Blue / Sky: 83 TL

MURATTI

-Muratti: 83 TL

-Muratti Blu: 82 TL

-LARK

-Lark: 82 TL

CHESTERFIELD

-Chesterfield: 81 TL

-L&M

-L&M: 81 TL

MARLBORO ROLL

-50 Sarmalık Kıyılmış Tütün: 110 TL

Fiyat artışları devam edebilir

Yetkililer, vergi artışlarının enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak devam edebileceğini ifade etti. Tüketiciler, önümüzdeki dönemde sigara ve alkol fiyatlarında daha fazla artış bekliyor.