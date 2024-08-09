Yeni paketleme standartları

Yönetmelik değişikliğiyle, nargilelik tütün mamullerinin paketlerinde içeriğindeki tütün oranının belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca, bu paketlerin silindir şeklinde olmaması ve iç ambalaj üzerinde üretim tarihi ve kodlama bilgilerinin bulunması gerekecek.

Sigara paketleri de benzer düzenlemelere tabi olacak. Paketlerde artık üretim hat/makine numarası, vardiya numarası ve asgari gün-ay-yıl formatında üretim tarihi bilgisi yer alacak. Diğer tütün mamullerinde de üretim tarihi ve kodlaması asgari gün-ay-yıl olarak belirtilmesi gerekecek.

Tütün mamullerindeki diğer değişiklikler

Yeni düzenlemeyle birlikte, nargilelik tütün mamullerinde renklendirici kullanımı yasaklanacak. Bu adım, tütün kullanımını teşvik eden unsurların ortadan kaldırılmasını hedefliyor. Ayrıca, sigara filtrelerinin sadece silindirik formda olması sağlanacak.

Geçiş süreci ve uygulama tarihleri

Sektör firmalarına, ürünlerini yeni düzenlemelere uyumlu hale getirmeleri için 31 Mart 2025’e kadar süre verildi. 31 Aralık 2025'ten itibaren ise yönetmelik değişikliklerine uymayan ürünlerin piyasada bulunması yasaklanacak.

Bu düzenlemeler, tütün mamullerinin üretim ve satış süreçlerinde daha sıkı denetim ve izleme mekanizmaları oluşturmayı amaçlıyor.