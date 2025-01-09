Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, uluslararası bir sigara şirketinin ürettiği sigarayı uzun yıllar kullanan ve sigaranın neden olduğu kronik akciğer hastalığı sonucu vefat eden kişinin kızına 500 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Olay, Adnan Yılmazel’in 2017 yılında "KOAH" nedeniyle hayatını kaybetmesiyle başladı. Yılmazel'in kızının avukatı Senem Ülküm Yılmazel, babasının 50 yıldan fazla süredir sigara kullandığını ve sigaranın etkisiyle vefat ettiğini belirterek, uluslararası sigara şirketine karşı manevi tazminat davası açtı.

Mahkeme kararını verdi

İlk derece mahkemesinde sigara şirketinin davacıya 10 bin lira manevi tazminat ödemesi kararı verilmişti. Ancak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, kararın yetersiz olduğuna ve tazminat miktarının artırılması gerektiğine hükmetti. Mahkeme, sigaranın bağımlılık yapıcı etkilerini ve şirketin bu ürünleri üretmeye devam ederken insan sağlığını hiçe saydığını belirtti.

Sigara endüstrisinin sorumluluğu

Mahkeme kararında, sigaranın zararları hakkında tüketicilere yeterli bilgilendirmenin yapılmadığı ve şirketin bu zararları göz ardı ederek üretim ve satışa devam ettiği ifade edildi. Kararda, nikotinin sigara içenleri bağımlı hale getiren bir madde olduğu, dolayısıyla sigara içenlerin bağımsız bir seçim yapmalarının mümkün olmadığı vurgulandı. Sigara şirketinin, zararlarını bildiği

halde bu ürünleri pazarlamaya devam etmesinin büyük bir sorumsuzluk olduğu belirtildi.

Tazminat miktarı arttırıldı

Mahkeme, sigara şirketinin kusurunun boyutlarını dikkate alarak, davacının babasının ölümüne neden olan bu kusurlu ürün için manevi tazminat miktarını artırdı. İlk derece mahkemesinin verdiği 10 bin liralık tazminat kararının yetersiz olduğunu belirten Bölge Adliye Mahkemesi, sigara şirketinin davacıya 500 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.