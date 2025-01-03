Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı altı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranı ile içki ve sigara üzerindeki ÖTV artışı oranları da belirginleşti. Yeni ÖTV artışı ile sigara fiyatlarına 2-2.5 lira arasında zam bekleniyor.

TÜİK tarafından açıklanan Yİ-ÜFE oranının ardından, sigara üzerindeki özel tüketim vergisi (ÖTV) de arttı. Ekonomim’in haberine göre, ekstra düzenleme olmazsa yüzde 7.55’lik ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 8312 kuruşa yükselecek. 1 paket sigaranın asgari maktu vergi tutarı ise 34,05 liradan 36,62 liraya çıkacak.

Maliye Bakanlığı III sayılı listedeki vergi oranları ile asgari maktu vergi tutarlarını farklı bir şekilde belirlemezse sigaradan paket başına alınan maktu vergi tutarı ise 7 lira 80 kuruştan, 8 lira 38 kuruşa yükselecek. Başka bir ifade ile bir paket sigaranın maktu vergi tutarı 58 kuruş civarında artmış oldu. Sigara firmalarının bunu satış fiyatına 2,5 lira olarak yansıtması bekleniyor.

İçkide ÖTV artışı

Alkollü içecekler de yeni ÖTV düzenlemesinden etkilenmiş durumda. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), alkollü içeceklerdeki ÖTV oranlarını III sayılı liste üzerinden belirliyor. Saf alkol için litre başına uygulanan ÖTV, yüzde 7,55’lik artışla 1.269,72 liradan 1.365,69 liraya yükseldi.

Özellikle alkol oranı yüksek içkilerde, bu artışın etkisi daha belirgin olacak. Yüzde 45 alkol derecesine sahip bir litrelik rakıdan alınan ÖTV, 571,37 liradan 614,56 liraya yükseldi. Bu da rakı fiyatlarında litre başına 43,19 liralık bir artış anlamına geliyor.