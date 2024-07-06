Diğer markalara göre daha fazla zam yaptığı için eleştirilen grup, zam oranını 6 TL indirime çekti.

Zam ve İndirim Dengesi

Son dönemde artan ÖTV tutarlarıyla birlikte sigara fiyatlarına yapılan zamlar, sektörde hareketliliği artırdı. Tepki çeken bir sigara grubu, aldığı geri bildirimler doğrultusunda 8-10 lira arasında değişen zam miktarını 6 liraya düşürdü.

Yeni Fiyatlar Belli Oldu

4 Temmuz'da yürürlüğe giren zamlı fiyatlarla en yüksek sigara fiyatı 80 lira, en düşük fiyat ise 67 lira olmuştu. 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine göre, en düşük sigara fiyatı 61 lira, en yüksek ise 74 lira olarak belirlendi.