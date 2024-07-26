Sigaranın, KOAH ve akciğer kanseri gibi ölümcül hastalıkların en büyük nedenlerinden biri olduğu biliniyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, sigaranın akciğerler üzerindeki yıkıcı etkilerini anlatırken, halkı bu iki ölümcül hastalık konusunda uyardı.

Sigara ve KOAH: Nefesiniz tıkanıyor

Prof. Dr. Şevket Özkaya, sigaranın akciğer keseciklerini nasıl harap ettiğini açıklarken, bu durumun KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) gelişimine neden olduğunu belirtti. "Sigara içerseniz, kesecik duvarlarınızdaki elastik doku harap olur ve esneme yeteneğini kaybeder," diyen Özkaya, bu durumun temiz hava alımını zorlaştırarak nefes darlığına yol açtığını ekledi. KOAH teşhisi konan hastaların büyük çoğunluğunun sigara içicisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkaya, sigaranın yol açtığı hasarın genellikle hastalık ileri bir aşamaya gelene kadar fark edilmediğini söyledi.

Balon örneğiyle sigaranın zararları

Sigaranın zararlarını anlatmanın artık insanları etkilemediğini ifade eden Prof. Dr. Özkaya, balon örneği ile durumu daha anlaşılır hale getirdi. "Akciğer keseciklerimiz tıpkı bir balon gibi çalışır. Temiz havayı alır ve kirli havayı dışarı atar. Ancak sigara içerseniz, bu kesecikler elastik yapılarını kaybeder ve kirli havayı dışarı atamaz. Sonuç olarak, yeni temiz hava alamazsınız ve nefes darlığı başlar" diye açıkladı.

Sigara ve Akciğer Kanseri: Her hücre kanserden ölecek

Sigaranın diğer büyük tehlikesi olan akciğer kanserine dikkat çeken Prof. Dr. Özkaya, "Yaşayan her hücrenin sonu kanserdir. Sigara içmek veya kanserojen maddelere maruz kalmak, kansere yakalanma yaşını düşüren bir faktördür" dedi. Özkaya, sigaranın sadece akciğer kanseri riskini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda bu hastalığa yakalanma yaşını da öne çektiğini belirtti. Ailede kanser öyküsü olan bireylerin riskinin daha da yüksek olduğunu ve 45 yaşından itibaren kanser gelişme olasılığının arttığını ifade etti.

Sigara bırakmanın önemi

Prof. Dr. Özkaya, "Sigara içmeye hiç başlamayarak veya bırakılarak bu iki ölümcül hastalık riskinizi azaltabilirsiniz" diyerek sözlerini tamamladı. Sigara bırakmanın, KOAH ve akciğer kanseri riskini önemli ölçüde azalttığını belirten Özkaya, bu konuda bilinçlenmenin hayati önem taşıdığını vurguladı.