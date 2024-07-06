Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerine dayalı olarak Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) artış yaşanmış, bu durum sigara fiyatlarına zam olarak yansımıştı. Ancak, geçtiğimiz günlerde zam gelen JTI grubuna ait sigaralarda bu kez indirim yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu indirimi duyurdu.

Güncel sigara fiyatları

Bu indirimin ardından JTI grubundaki en düşük sigara fiyatı 61 TL, en pahalı sigara ise 74 TL olarak belirlendi.