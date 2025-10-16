Philip Morris grubuna ait sigaralara ortalama 5 TL zam geldi. Yeni fiyatlarla birlikte sigara fiyatları 100 TL’yi aştı. En ucuz sigara 95 TL oldu.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla zammı duyurdu. Aybaş paylaşımında, “Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu” ifadelerini kullandı.

Yeni zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

En ucuz sigara 95 TL oldu

Tütün piyasasının önemli oyuncularından Philip Morris firmasının sigaralarına yapılan ortalama 5 TL’lik zam sonrası, ürünlerin satış fiyatı 95 TL ile 105 TL arasında değişiyor.

Son zamla birlikte Türkiye genelinde tütün mamulleri fiyatları son bir yıl içinde dördüncü kez artmış oldu. Ekonomistler, artışın önümüzdeki aylarda diğer sigara gruplarına da yansıyacağını öngörüyor.

"Hayırlı olsun memlekete"

Yeni tarifeye göre:

En ucuz sigara: 95 TL

Ortalama sigara fiyatı: 100-105 TL

Zam oranı: Ortalama %5

Zamlar neden devam ediyor?

Uzmanlar, artan üretim maliyetleri, kur farkı ve ÖTV oranlarındaki yükselişin sigara fiyatlarına doğrudan yansıdığını belirtiyor.

Tütün mamullerinde Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) 6 ayda bir güncellenmesi ve döviz kuru artışları nedeniyle fiyatların yıl sonuna kadar yeniden zamlanabileceği değerlendiriliyor.