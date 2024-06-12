Geçtiğimiz haftalarda sigaraya eklenen 3 TL'lik zam, birçok marka için geçerli olmuştu, ancak bu artışların henüz sona ermediği ve Temmuz ayında daha büyük bir zam dalgasının beklendiği bildirildi.

Temmuz'da büyük zam bekleniyor

Temmuz ayında sigara fiyatlarına yansıtılacak olan bu 10 TL'lik artış, tüketicilerin bütçelerini daha da zorlayacak. Sigara fiyatlarındaki bu büyük artış, özellikle düşük gelirli vatandaşlar için ciddi bir yük oluşturacak.

Yılın ikinci yarısında ÖTV artışı

Ocak ve Temmuz aylarında güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), sigara ve alkollü ürünlerdeki fiyat artışlarını doğrudan etkiliyor. 2023 yılının ilk beş ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 17,87 olarak açıklanmıştı. Uzmanlar, yılın ikinci yarısında ÜFE artışının yüzde 20'nin üzerine çıkacağını ve bunun da sigara fiyatlarına yansıyacağını öngörüyor. Bu artış, sigara üzerindeki vergilendirme politikasını daha da sıkılaştıracak.

Vergi artışı ve sigara fiyatları

Mevcut durumda sigara üzerinden alınan maktu vergi, paket başına 1,4249 TL seviyesinde bulunuyor. Bu, 20 sigaralık bir pakette toplamda 28,5 TL'ye denk geliyor. Yüzde 20'lik bir vergi artışı yapılması durumunda bu rakam 34,2 TL'ye yükselecek. Ayrıca, mevcut ek maktu vergi 4,8 TL iken, yüzde 20'lik artış sonrasında 5,8 TL'ye ulaşacak. Bu hesaplamalar doğrultusunda sigaranın perakende satış fiyatının 60 TL'nin altında kalması beklenmiyor. Zaten piyasadaki en ucuz sigara 56 TL olduğu için, 10 TL'lik bir vergi artışı sonucunda fiyatın 66 TL'ye çıkması öngörülüyor.

Tüketiciler zor durumda

Bu zamların ardından sigara fiyatlarının ciddi şekilde artması, tüketicilerin bütçelerini zorlayacak. Özellikle düşük gelirli sigara kullanıcıları için bu durum büyük bir ekonomik yük oluşturacak.